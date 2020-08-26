كيفية تحويل الايفون إلى عدسة مكبرة بسهولة!

لا يقتصر وجود الكاميرا في الايفون فقط على التقاط الصور والفيديو بل إن بالإمكان استغلالها من أجل تحويل الايفون إلى عدسة مكبرة لتكبير النصوص الصغيرة والأشياء البعيدة.

أحياناً قد تكون في مطعم ما وتحتاج إلى قراءة قائمة الطعام أو الملصق الموضوع على المنتج في المتجر حيث يكون النص صغيراً أو الإضاءة منخفضة وتزيد المشكلة عندما يكون نظرك ضعيفاً بالأساس أو تعتمد على نظارات لتصحيح النظر، في كثير من الأحيان قد تنسى ارتداء النظارات.

نظام iOS يتيح لك أداة لتكبير الأشياء من حولك في العالم الحقيقي باستخدام الكاميرا والتكبير البصري والرقمي (حسب قدرات الكاميرا)، يمكن تفعيل هذه الأداة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > إمكانيات الوصول Accessibility > المكبر Magnifier > ثم قم بتفعيله. بذلك يتم إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية بجانب باقي التطبيقات.

يمكنك أيضاً إضافة اختصار إلى مركز التحكم، ويرمز للمكبر بعدسة عليها علامة زائد + كما يظهر في الصورة. في نظام iOS 14 سوف تجد التطبيق منفصلاً كتطبيق مستقل على الشاشة الرئيسية.

على هواتف ايفون X فما أحدث، يمكنك تشغيل المكبر بسرعة بالضغط ثلاث مرات متتالية على الزر الجانبي.

مميزات أداة التكبير Magnifier على الآيفون

إذا كانت الإضاءة ضعيفة للغاية أو منعدمة يمكنك تشغيل الفلاش، يمكن أيضاً التحكم بدرجة سطوع الشاشة والتباين، وإمكانية وضع فلاتر لتحسين الصورة بشكل أفضل.

يمكنك أيضاً التحكم بدرجة التكبير من خلال شريط التمرير، وأيضاً يمكن ضبط التركيز من خلال الضغط في أي مكان على الشاشة، أو قفل التركيز بالضغط على زر القفل. كذلك يمكنك حفظ أي صورة بالضغط المطول على الشاشة ثم اختيار حفظ الصورة.