تطبيق نبضات القلب – تطبيق عربي مميز يحول الآيفون إلى جهاز قياس نبضات القلب!

يتراوح معدل النبض الطبيعي في البالغين بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وقد تقل أو تزيد عن ذلك لأسباب فسيولوجية أو مرضية. تطبيق نبضات القلب Heart Rate سوف يجعلك قادراً على تتبع نبضات قلبك دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو أجهزة مخصصة فقط من خلال هاتف الايفون الخاص بك!

طريقة استخدام تطبيق نبضات القلب

الأمر سهل للغاية، بعد تنزيل وتثبيت التطبيق قم بفتحه وضع إصبعك على الفلاش والكاميرا وسوف يتولى التطبيق حساب النبضات خلال دقيقة. التطبيق عالي الدقة وتمت مراجعة نتائجه مع أجهزة القياس المتخصصة وفقاً لمطوري التطبيق.

مميزات تطبيق نبضات القلب

الميزة الأساسية التطبيق هو قدرته على قياس معدل نبضات القلب وإضافة إلى ذلك يوفر للمستخدم العديد من المميزات الإضافية لتحسين تجربة الاستخدام ونذكر منها على سبيل المثال:

مرتبط بتطبيق صحتي Health App في نظام iOS

سجل للقراءات السابقة، لن تفقد أي قراءة وأي قياس جديد سوف يتم إضافته للسجل.

إمكانية إضافة نوع النشاط وملحوظات إضافية مع كل قراءة.

يمكن عمل نسخة احتياطية من البيانات ومشاركتها مع بقية الأجهزة الخاصة بك.

تحديثات دورية لتجسين التطبيق.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون.

نظام التشغيل الملائم: iOS 11.0 فما أحدث.

الحجم: 14 ميجابايت.

التحميل:

المبرمج: iAppNdroid Inc.