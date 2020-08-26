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طفلة تنجو من الغرق بأعجوبة (فيديو)

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن قبطان يدعى غريغوريس كارنيسيس من إنقاذ طفلة يونانية تبلغ من العمر 4 سنوات بعدما سحبتها التيارات المائية إلى وسط المياه أثناء سباحتها مع والديها في الساحل المقابل لبلدة أنتيريو في خليج كورينث.

ولم ينتبه الوالدان للأمر إلا بعد أن أصبحت الفتاة وسط البحر، وهذا ما دفع الأب لطلب العون من سلطات الميناء التي اتصلت بدورها بالقبطان غريغوريس الذي كان يقود عبارة في منطقة قريبة من مكان وجود الطفلة.

وقال غريغوريس إنه استطاع تحديد مكان الطفلة التي كانت عائمة على سطح الماء بفضل بالون السباحة الذي كان بمثابة طوق نجاتها.

وقال القبطان إن الفتاة كانت هادئة، لكنها بدأت بالبكاء مع اقتراب العبارة منها.

ووثق أحد الموجودين على العبارة عملية الإنقاذ بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مشاهدات عديدة.

يذكر أن السواحل اليونانية شهدت منذ مدة حادثة إنقاذ مشابهة، إذ سحبت المياه رجلا مُسناً إلى داخل البحر قبل أن يتم إنقاذه من قبل فرق الطوارئ الموجودة في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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