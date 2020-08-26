مظلي يحقق إنجازا فريدا من نوعه

تمكن المظلي رفائيل دومجان من تحقيق إنجاز فريد من نوعه تمثّل بالقفز من ارتفاع 1520 مترا من على متن طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، ليكون أول شخص في العالم يقوم بهذا الأمر.

وبلغت سرعة المظلي أثناء قفزته 150 كيلو مترا في الساعة، وهبط بالقرب من قاعدة مشروع سولارستراتوس الداعم للطاقة المتجددة في بايرن غرب سويسرا.

وعبّر دومجان عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إن القفز من طائرة بمقعدين تعمل بالطاقة الشمسية سيغير مستقبل رياضة القفز بالمظلات بشكل كبير.

وأكد دومجان سعي مشروع سولارستراتوس للقيام برحلة جوية على ارتفاع شاهق عام 2022 باستخدام طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، وقال إن هدف الرحلة التحليق على ارتفاع 20 ألف قدم والوصول إلى طبقة الستراتوسفير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية