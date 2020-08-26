ارتفاع “حموضة الدم”.. الأعراض وطرق الوقاية

حدد المركز الألماني الاتحادي للتغذية الأسباب التي تؤدي لحدوث حموضة الدم، وقال إن اختلال التوازن القلوي بالجسم، وعدم وقوع الأس الهيدوجيني في نطاق يتراوح بين 0 و14 يؤدي لارتفاع حموضة الدم.

وأكد المركز الألماني أن التوتر والتدخين وشرب الكحول وتناول الأطعمة التي تساعد على تكوين الأحماض تؤدي لاختلال التوازن القلوي في الجسم.

وحدد العلامات الدالة على ارتفاع حموضة الدم بزيادة الوزن، مشاكل الأسنان، الزكام المستمر، شوائب البشرة، الإرهاق، وصعوبات النوم.

وقال المركز الألماني إن شرب 2 إلى 3 لتر من الماء يوميا، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم كالموز، الفاصولياء الخضراء، والأفوكادو، والأطعمة الغنية بالكالسيوم كالكرنب وبذور الشيا، بالإضافة للإقلاع عن التدخين، والتقليل من القهوة، السكر، الحليب والقمح يساعد على مواجهة فرط حموضة الدم.

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