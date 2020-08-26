نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر وفاة مدير أعمالها وائل المصري دون أن تحدد أو تكشف أسباب الوفاة المفاجئة.

وعبّرت نيكول عن حزنها وتأثرها الكبير برحيل وائل، ووصفته بصديق العمر، ورفيق الدرب، وقالت إن قلبه كان كبيرا رغم الحزن الذي عاشه خلال حياته.

وطلبت النجمة اللبنانية من متابعيها على تويتر الدعاء له بالرحمة، وقدمت التعازي لعائلته وأصدقائه المفجوعين برحيله.

يذكر أن وائل رمضان شغل منصب مدير أعمال نيكول لفترات طويلة، ساهم خلالها بتنظيم العديد من الحفلات لها في مصر والعالم العربي، وأدار أعمالها داخل مصر بكل حرفية بفضل علاقته القوية مع مجموعة كبيرة من الفنانين.

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