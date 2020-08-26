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نيكول سابا تعلن وفاة مدير أعمالها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر وفاة مدير أعمالها وائل المصري دون أن تحدد أو تكشف أسباب الوفاة المفاجئة.

وعبّرت نيكول عن حزنها وتأثرها الكبير برحيل وائل، ووصفته بصديق العمر، ورفيق الدرب، وقالت إن قلبه كان كبيرا رغم الحزن الذي عاشه خلال حياته.

وطلبت النجمة اللبنانية من متابعيها على تويتر الدعاء له بالرحمة، وقدمت التعازي لعائلته وأصدقائه المفجوعين برحيله.

يذكر أن وائل رمضان شغل منصب مدير أعمال نيكول لفترات طويلة، ساهم خلالها بتنظيم العديد من الحفلات لها في مصر والعالم العربي، وأدار أعمالها داخل مصر بكل حرفية بفضل علاقته القوية مع مجموعة كبيرة من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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