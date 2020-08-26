تسريب مواصفات Galaxy M51.. شاشة مميزة وبطارية خارقة

كشفت مجموعة من الصور والتسريبات مواصفات هاتف سامسونغ الجديد الذي سيحمل اسم Galaxy M51.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة LCD بمقاس 6.67 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية مع فلاش ليد.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، بلوتوث، واي فاي، بالإضافة لميزة جديدة تتيح للمستخدم استعمال الهاتف لشحن هاتف آخر.

يذكر أن التسريبات فشلت في الكشف عن سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية