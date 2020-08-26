هواوي تكشف عن نظارة ذكية مميزة.. إليك مواصفاتها

أزاحت شركة هواوي الصينية الستار عن نظارة ذكية جديدة أطلقت عليها اسم Huawei x Gentle Monster Eyewear II.

وستوفر الشركة الصينية نظارتها الجديدة بـ 4 إطارات مختلفة و9 عدسات بصرية تعمل على تلبية رغبات المستخدمين المتنوعة.

وزودت هواوي إطارات النظارة الجديدة بسماعات وميكرفون يمكن استخدامهم لتفعيل المساعد الصوتي.

وأكدت الشركة الصينية تشابه وظائف النظارة الجديدة مع سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Pro.

ويتميز إطار النظارة بحساسيته للمس، وبإمكانية استخدامه للرد على المكالمات من خلال النقر عليه بالإصبع مرتين.

وقالت هواوي إنها صممت النظارة الجديدة بطريقة تمنع الأشخاص المحيطين بالمستخدم من سماع حديثه.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح النظارة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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