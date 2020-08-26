تعرف على أفضل أجهزة عمل الفشار في المنزل للعام 2020

هُناك عدد كبير جداً من الناس يُفضلون الفشار بسبب نكهته ورائحته الاستثنائية فضلاً عن أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية وبالتالي فكونك تمتلك أحد أجهزة عمل الفشار في المنزل فستكون لديك فرصة للاستمتاع بوجبة خفيفة ولذيذة وصحية وذلك في حال قُمت بإعدادها بالطريقة الصحيحة لأن أكثر عيب في عمل الفشار هو استخدام الزيوت والدهون لكن بفضل أجهزة عمل الفشار المنزلية التي معنا في هذه القائمة فيُمكنك إعداد وجبة الفشار الخاصة بك بدون استخدام أي زيوت للحفاظ على وجبة صحية.

أفضل أجهزة عمل الفشار في المنزل لهذا العام:

1. Presto 04821 Orville

يُعد هذا الجهاز الأول في هذه القائمة واحداً من أفضل أجهزة عمل الفشار في المنزل وأكثرها شعبية، وأول ميزة فيه أنه سهل الاستخدام للغاية كما أنه صغير الحجم ولا يشغل مساحة كبيرة، فكرة عمل هذا الجهاز هي الهواء الساخن وبالتالي أنت لست بحاجة لإضافة أي زيت إليه، فقط قم بوضع الذرة وانتظر دقيقتين ومبروك عليك فهذا الجهاز يقوم بإعداد ما يُقارب 18 كوب من الفشار في خلال دقيقتين فقط، يبلغ سعر الجهاز 34.96 دولار.

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2. 6074 Great Northern

إذا كان لديك مساحة كبيرة في المنزل وتُريد عمل الكثير من الفشار فأنصحك كثيراً بهذا الجهاز الرائع الذي يحتوي على غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعة 2.5 أونصة لفرم الذرة مع ضوء التسخين الذي يُحافظ على الفشار، يُمكن لهذا الجهاز الرائع إخراج ما يصل إلى 1 جالون من الفشار في المرة الواحدة ولذلك يُمكن استخدام هذا الجهاز كمشروع للربح منه، يبلغ سعر هذا الجهاز 54.90 دولار.

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3. West Bend 82505

أيضاً هذا أحد أفضل أجهزة عمل الفشار على الإطلاق كونه يتمتع بمظهر كلاسيكي رائع يجذب الأنظار له ويُمكن أن يتسع لعمل فشار بسعة 6 لتر ومن أهم مُميزاته أنه سهل التنظيف لأن المادة التي صُنع منها تعمل على منع التصاق الفشار بالوعاء، أيضاً الجهاز سهل الحمل بفضل المقابض الموجودة به وسهل التخزين كذلك ويعمل عن طريق الكهرباء بقوة 120 فولت، يبلغ سعر هذا الأخير 24.99 دولار.

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4. DASH DAPP150V2AQ04

قد يكون هذا الجهاز أحد أكثر أجهزة عمل الفشار مبيعاً على موقع أمازون كونه يتمتع بمُميزات رائعة مُقارنة بسعره، يُمكن من خلاله إعداد ما يصل إلى 16 كوب من الفشار في المرة الواحدة ومع ذلك يأتي بحجم مُناسب جداً يسهل تخزينه في أي مكان، الجهاز أيضاً يعتمد على الهواء الساخن وبالتالي أنت لست بحاجة لإضافة أي زيوت ولا أي مواد حافظة، الجهاز أيضاً يأتي مع ضمان لمدة عام كامل وله أكثر من لون وحاصل على تقييم 5 نجوم من طرف من قاموا بشرائه ويبلغ سعره على موقع أمازون حوالي 19.99 دولار.

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5. Hot Air Popcorn Machine

ننتقل الآن للجهاز الاخير في هذه القائمة والذي يُعتبر أيضاً أحد أفضل أجهزة عمل الفشار فهو يعتمد على الهواء الساخن وبالتالي أنت لست بحاجة لإضافة أي دهون أو زيوت أو مواد حافظة أو ملح، كما أنه آمن ومضمون فهو مصنوع من البلاستيك الخالي من مادة BPA ويأتي أيضاً بغطاء قابل للإزالة، من خلال هذا الأخير يُمكن عمل ما يصل إلى 10 أكواب من الفشار في أقل من 3 دقائق ومن أهم مُميزات هذا الجهاز أنه سهل جداً في التنظيف والتخزين ويبلغ سعره حالياً على موقع أمازون 26.34 دولار.

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