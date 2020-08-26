أوبو تكشف ميزات هاتف F17 Pro الجديد

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم OPPO F17 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج SoC Media Tek Helio P95 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وأحاطت الشركة الصينية الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج، مقاوم للصدمات والخدوش، وزودته بشاشة AMOLED مقاس 6.3 بوصة ودقة عرض FHD+.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، ماسح للبصمات، بلوتوث، واي فاي، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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