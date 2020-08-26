الدراما السعودية تودع أيقونتها محمد حمزة

فُجع الوسط الثقافي والفني السعودي بوفاة أيقونة الدراما السعودية محمد حمزة عن عمر يناهز 87 عاما.

ويُعد محمد حمزة واحداً من أهم الممثلين في تاريخ السعودية ومنطقة الخليج العربي رغم قلة أعماله، حيث كان يحرص على الظهور بدور البطولة في كافة الأعمال التي شارك فيها.

ونعى الفنان الراحل عدد كبير من الفنانين والكتاب كفايز المالكي، الكاتب محمد سلامة والصحفي بسام فتيني الذي اعتبر رحيله خسارة كبيرة للدراما السعودية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن محمد حمزة شكل الثقل الدرامي السعودي، وقدم أعمالاً ما زالت في ذاكرة الناس كأصابع الزمن، قصر فوق الرمال، دموع الرجال، ليلة الهروب، الزير سالم، وأهل البلد الذي يعد آخر أعماله.

يذكر أن النجم السعودي الراحل حصل على تكريم في مهرجان القاهرة عام 2006 تقديراً لمشواره الفني.

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