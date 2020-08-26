البقع العمياء بالعين دليل على مرض ليس له علاج

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن البقع العمياء في العين تعد دليلا على إصابة الإنسان بالمياه الزرقاء (الغلوكوما).

وحددت الرابطة الأشخاص المعرضين للإصابة بالغلوكوما بكبار السن، مرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، وأكدت على أن الإصابة تحدث نتيجة تلف العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين الداخلي.

وقالت الرابطة إن المرض يظهر في البداية على شكل بقع عمياء تمنع الشخص من رؤية نطاقات معينة بشكل كامل، مع بقاء الرؤية المركزية متاحة، وبمرور الوقت تتمدد النطاقات حتى تؤدي لحدوث العمى الكلي للمريض.

وطالبت الرابطة الألمانية بمراجعة طبيب العيون فور ظهور البقع العمياء لكي يتم علاجها باستخدام الليزر الذي يبطئ تقدمها.

يذكر أن الرابطة الألمانية لأطباء العيون أكدت عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض حتى الآن.

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