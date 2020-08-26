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كورونا يجبر كنتاكي على تعليق عبارتها التاريخية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت سلسلة مطاعم كنتاكي الشهيرة لتعليق شعارها الإعلاني الشهير الذي يحتوي عبارة (تاكل صوابعك وراه) حتى إشعار آخر.

وقالت شركة يام براندز المالكة لسلسلة مطاعم كنتاكي إن فيروس كورونا أجبرهم على تعليق الشعار الذي استخدم في فترات متقطعة خلال الـ 64 سنة الماضية.

وبررت سلسلة المطاعم سبب التعليق بأن الشعار لا يتناسب مع توصيات منظمة الصحة العالمية بعدم ملامسة الوجه.

وتأكيدا على هذا الأمر نشرت سلسلة المطاعم الشهيرة في بريطانيا وإيرلندا إعلاناً على قناتها الرسمية في يوتيوب طمست من خلاله عبارة (تأكل صوابعك وراه) وطلبت من الناس في نهاية الإعلان تجاهل الشعار الشهير في الوقت الحالي.

يذكر أن كنتاكي اضطرت لسحب إعلان نشرته في مارس الماضي في بريطانيا يستخدم هذا الشعار، ويظهر فيه مجموعة من الأصدقاء يلعقون أصابع بعضهم البعض بعد تناول قطع من دجاج كنتاكي بسبب الانتقادات التي طالته باعتباره إعلاناً يُشجع على سلوك يساعد على انتقال فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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