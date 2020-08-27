تعرّف على الإصدارات الفاخرة من نوت 20 ألترا والمصنوعة من الرخام الباهظ

شركة كافيار (Caviar) هي شركة متخصصة في إنتاج نسخ فاخرة من الهواتف الرائدة وخصوصًا هواتف سامسونج وأبل، وقد أعلنت الشركة عن الإصدارات الفاخرة من نوت 20 ألترا والتي ستأتي مع مزيج من الرخام الفاخر واللون الذهبي وستعتمد على إصدار Mystic Bronze من الهاتف، وفي هذا المقال نشارككم تلك التحف الفنيّة.

الإصدارات الفاخرة من نوت 20 ألترا من شركة Caviar

السلسلة الجديدة ستحمل الاسم Eternity Series، وستتكون من أربع هواتف مع نفس التصميم العام لكن مع اختلاف في نوع ولون الرخام المستخدم، الإصدارات الجديدة ستحمل أسماء بعض المعالم والأماكن التاريخية وهي كالآتي:

Parthenon

Hagia Sophia

Forbidden City

St. Basil’s Cathedral

كل معلم أو مكان من هذه الأماكن مشهور بنوع معيّن من أنواع الرخام بلون معيّن، وفي الصور التالية نشارككم صور لكل إصدار من الإصدارات الرابعة:

الإصدارات الفاخرة من نوت 20 ألترا من شركة كافيار ستباع بسعر يبدأ عند 5,750 دولار أمريكي ويصل إلى 6,260 دولار أمريكي، وهذه الهواتف مصنوعة لمن يودون هواتف نادرة حقًا، لذلك فالشركة قد أعلنت أنها ستنتج 99 وحدة فقط من كل إصدار من هذه الإصدارات، كما أشارت الشركة إلى جودة التصنيع المتناهية والفخامة الكبيرة، وهو أمر يُمكنك أن تتوقعه في مثل هذا سعر.

يُذكر أن الهواتف تأتي بنفس المواصفات الداخلية لهواتف جالكسي نوت 20 ألترا العادية! ما رأيك؟ وهل تتهور في يوم من الأيام وتنفق هذا المبلغ على هاتف ذكي؟