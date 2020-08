كيف سيصبح تحديث iOS 14 ضربة قاصمة لفيسبوك وشركات الإعلانات؟

تحديث iOS 14 به العديد من مزايا الأمان و الحفاظ على خصوصية المستخدم ومنها تحديداً ميزة منع التتبع Anti Tracking التي سوف تضر كثيراً شركات الإعلانات عبر الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل وغيرهما.

فيسبوك تتوقع خسائر ضخمة بسبب تحديث iOS 14 !

قالت شركة فيسبوك في بيان لها إن خاصية منع التتبع التي سوف تكون موجودة في iOS 14 سوف تتسبب بخسائر تزيد عن 50% في عائدات الإعلانات.

خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14 لن تمنع ظهور الإعلانات تماماً في التطبيقات لكنها سوف تجعل منصة الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف المعلنين IDFA وبتفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن فيسبوك والتطبيقات المعتمدة عليه من الوصول إليه، وبالتالي إما لن يظهر الإعلان أو سوف تكون الإعلانات أقل صلة واستهدافاً للمستخدم، لأن فيسبوك وغيرها من الشركات الإعلانية لن تعرف أي إعلان يجب أي يظهر لأي مستخدم.

عند قيام أي تطبيق بتتبعك سوف تظهر لك رسالة بذلك ولك حرية الاختيار بين الموافقة والرفض، كما يمكن منع التتبع نهائياً بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > التتبع Tracking > ثم إلغاء تفعيل خيار السماح للتطبيقات بطلب التتبع Allow apps to ask for permission to track.

يبدو أن فيسبوك الآن والشركات الإعلانية الأخرى تحاول الضغط على ابل من أجل التراجع عن توفير هذا الخيار للمستخدم قبل الإطلاق النهائي لتحديث iOS 14 لعامة المستخدمين.

فيسبوك قالت إن الكثير من المطورين والناشرين سوف يتأثرون سلباً بتحديث iOS 14 في أوقات حالية صعبة بالفعل على حد تعبيرها.

هل أنت مؤيد أم معارض لخيار عدم التتبع في تحديث iOS 14 ؟ أخبرنا عبر التعليقات