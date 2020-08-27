40 ألف شخص يتلقون اللقاح الروسي لفيروس كورونا.

بدأت روسيا مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا ستشمل أكثر من 40 ألف إنسان في موسكو. ولكن بشروط.

وم قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر بيان، الأربعاء، انه سيتم البد مع عاملي مركز “غاماليا” الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وسيكون هناك شروط للمتقدمين على أساس تطوعي منها تجاوز المتطوع 18 عاما وعدم الإصابة مسبقا بفيروس كورونا، وعدم وجود اعراض عدوى تنفسية “وفق ما لما نقلته قناة ا لجزيرة”

وأوضح سوبيانين أن الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة وهذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني”.

يذكر ان روسيا أعلنت في 11 أغسطس تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

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