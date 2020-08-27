أفضل أكواب السفر للحفاظ على مشروباتك ساخنة أو باردة في العام 2020

إذا كُنت من مُحبي السفر وتُريد اصطحاب مشروباتك المُفضلة معك أينما ذهبت فبكل تأكيد أكواب السفر أو فيما تُعرف بمصطلح Travel Mugs هي الأنسب بالنسبة لك لأنها ستُساعدك على إبقاء مشروباتك ساخنة أو باردة لفترة طويلة جداً، فمثلاً إذا كُنت من مُحبي القهوة فهذه الأكواب التي سنتطرق لها في هذا المقال ستُحافظ على سخونة القهوة لفترة طويلة للتمتع برحلة سفر فريدة من نوعها، إذن حتى لا نُطيل دعنا نبدأ في العرض مباشرة.

أفضل أكواب السفر للحفاظ على المشروبات:

1. Zojirushi SM-SC48HM

هذا الكوب الذي يُحافظ على المشروبات ساخنة لساعات طويلة حتى في البيئات الباردة يُعتبر من أفضل أكواب السفر واعلاها مبيعاً فهو مصنوع من الفولاذ المُقاوم للصدأ بجانب أنه معزول بالتفريغ الكهربائي، يتميز هذا الكوب بتصميم خارجي جيد وجزء داخلي من التفلون سهل التنظيف وآلية قفل غطاء مضمونة ومُحكمة بجانب أنه خفيف الوزن، سعة الكوب هي 0.48 لتر، الكوب يحتفظ بحرارة وبرودة السوائل لمدة 6 ساعات، يأتي الكوب مع ضمان لمدة 5 سنوات ويبلغ سعره 27.99 دولار.

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2. Contigo AUTOSEAL

يُوفر هذا الكوب العديد من المُميزات المفيدة حيث يحتوي الغطاء على أجزاء أقل ويسهل تنظيفه ويمنع كذلك الانسكابات بفضل وجود زر الإغلاق التلقائي والذي يجب عليك الضغط عليه باستمرار للحفاظ على منفذ الشرب أن يكون مفتوحاً، الكوب مُفضل جداً للاستخدام في السفر البعيد لأنه يُحافظ على المشروبات الساخنة حتى 7 ساعات والباردة حتى 12 ساعة، الكوب يأتي بعدة أشكال مُختلفة وأقل نسخة منه يبلغ سعرها 17.61 دولار.

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3. Contigo SnapSeal Byron

الآن مع هذا الكوب الأرخص في هذه القائمة والذي يبلغ سعره 9.99 دولار على موقع امازون، هذا الكوب يُحافظ على المشروبات لفترة طويلة كما أنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المعزول بالفراغ مُزدوج الجدار والذي كما أشرت يحافظ على المشروبات الساخنة لمدة 6 ساعات أو الباردة لمدة 12 ساعة وهو خالي من مادة BPA الضارة، جدير بالذكر أن الكوب مُتوفر بعدد كبير من الألوان وبأحجام مُختلفة والحجم الأكبر منه يُقدر بحوالي 12.99 دولار.

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4. S’well Stainless Steel

هذا الكوب المعزول بالتفريغ الهوائي والمُتكون من ثلاث طبقات مُصمم للحفاظ على برودة المشروبات لمدة 24 ساعة أو الحفاظ عليها ساخنة لمدة 12 ساعة، وهو مُناسب جداً للحمل في راحة اليد، صُممَ هذا الكوب المعدني بفتحة واسعة بما يكفي حتى تتمكن من إعادة تعبئته بسهولة وإعادة استخدامه مراراً وتكراراً والمُهم في هذا الكوب أنه لا يتعرق وبالتالي لن يضر بأي شيء موضوع معه في نفس الحقيبة، جدير بالذكر أن جميع حاويات S’well تكون خالية من مادة BPA وتتكون بشكل أساسي من الفولاذ المُقاوم للصدأ عالي الجودة، يبلغ سعر الكوب 25 دولار للحجم الأصغر منه، أما الحجم الأكبر فسعره 34.95 دولار.

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5. YETI Rambler 14 oz Mug

هذا الكوب يُعتبر من أفضل أكواب السفر التي يُمكن شراؤها في 2020 فهو يُحافظ على مشروباتك ساخنة أو باردة لفترة طويلة ويأتي مُزود بغطاء لمنع الانسكابات وبعض النسخ منه تأتي بمقبض كبير بدرجة كافية بحيث يُمكن للأيدي الحصول على قبضة مريحة وكما هو الحال مع باقي الأكواب فهذا الأخير مُتوفر بعشرات الألوان المختلفة، جدير بالذكر أن الكوب يأتي بسعة 14 أونصة وأهم ميزة فيه أنه لا يتعرق وبالتالي ستكون الأشياء التي حوله آمنة، يبلغ سعر الكوب 24.98 دولار.

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6. MiiR 12oz Insulated Camp

هذا الكوب المعزول المُتكَون من الفولاذ المُقاوم للصدأ الذي يأتي مع غطاء علوي هو الأخير معنا في قائمة أفضل أكواب السفر وكما ترى بالصورة فشكله تماماً مثل الأكواب التي نستخدمها في المقهى والتي تكون قصيرة وعريضة مع مقبض رائع، وبفضل تصميمه الداخلي المعزول فإنه يُحافظ على المشروبات دافئة أو باردة لفترات طويلة من الوقت ويُحافظ كذلك على درجة حرارة ثابتة في الخارج أيضاً، جدير بالذكر أيضاً أن جميع مُنتجات MiiR خالية من مادة BPA الضارة وسعة هذا الأخير 12 أونصة مع ضمان مدى الحياة، يتوفر الكوب على عشرات الأكواب ويبلغ سعره 24.95 دولار.

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