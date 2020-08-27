الصحة العالمية: نشعر بالقلق من الانتشار السريع لفيروس كورونا في ليبيا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين في ليبيا، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الاختبارات والقدرات الخاصة بالكشف عن المرض يرجح أن عدد الاصابات أكثر من العدد الحقيقي.

وقالت المنظمة، الأربعاء، في بيان لها أن الوضع ازداد تعقيدا في مدينتي طرابلس وسبها، مع تعطل النظام الصحي بشدة، نتيجة سنوات الصراع، وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بنسبة 50 %.

وقالت “إليزابيث هوف “، ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إنه لا يزال تتبع الأشخاص المخالطين للمرضى أمراً صعبًا، فالفيروس ينتشر ونحن لا نستطيع معرفة المصابين أو المخالطين لهم.

وطالبت الصحة العالمية بمبلغ 22.3 مليون دولار للاستجابة لـجائحة كورونا في ليبيا، وقد تلقت حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 2.3 مليون دولار من المساهمات الموقعة.

وأكدت الصحة العالمية دعم السلطات الليبية لزيادة عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في ليبيا وصل 11,834، والوفيات 210، وحالات الشفاء 1,152.

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