بعد وصوله لهواتف S20 – إليك كافة مميزات تحديث OneUI 2.5 والهواتف التي ستحصل عليه

أطلقت سامسونج تحديث OneUI 2.5 لواجهة تشغيلها جنبًا إلى جنب مع إطلاق هواتف نوت 20 وبالرغم من أن الحدث لم يمرّ عليه سوى ثلاث أسابيع إلا أن سامسونج قد بدأت فعليًا في إرسال التحديث الجديد لهواتف جالكسي S20 كما أعلنت عن الهواتف التي ستدعم هذا التحديث رسميًا، وفي هذا المقال سنشارككم مميزات تحديث OneUI 2.5 والهواتف التي ستحصل عليه..

مميزات تحديث OneUI 2.5 الجديد

• وضع Pro Video

أول ميزة ضمن مميزات التحديث الجديد هي Pro Video، وهذه الميزة ستكون عبارة عن وضع لتصوير الفيديو والذي سيدعم دقة تصل إلى 8K مع 24 إطار في الثانية هذا مع إمكانية التحكُّم في إتجاه الميكروفون! من المتوقّع أن يقدّم وضع Pro Video مزيدًا من المميزات بهدف زيادة احترافية تصوير الفيديو بالطبع.

• تحديث تطبيق Samsung Notes

الميزة الثانية تتمثّل في تحديث ضخم سيحصل عليه تطبيق تسجيل الملاحظات Samsung Notes والمدمج في هواتف الشركة، التحديث الجديد سيدعم تسجيل الملاحظات الصوتية والـBookmarks الصوتية أيضًا، هذا إلى جانب إمكانية إستيراد الـPDF والملاحظات اليدوية، الحفظ التلقائي والمزامنة وأيضًا تغيير لون الخلفية، يُذكر أن التطبيق وكما رأينا ضمن مؤتمر سامسونج سيبدأ في التكامل مع تطبيق OneNote من مايكروسوفت إلى جانب مميزات تحديث OneUI 2.5 الأخرى والتي تأتي كنتاج لتعاون الشركتين.

• خاصية DeX ستعمل دون اتصال سلكي ضمن مميزات تحديث OneUI 2.5

خاصية Samsung DeX والتي تسمح بتحويل الهاتف لما يشبه أجهزة الكمبيوتر واللابتوب ستعمل الآن دون اتصال سلكي من الأساس، لكن سيحتاج الأمر منك تلفاز ذكي من سامسونج وعلى الأغلب يجب أن يكون من الفئة الرائدة، أضف إلى ذلك تحسينات عديدة سيبدأ DeX في تلقيها.

• تحسينات على الواي-فاي في OneUI 2.5

ستشهد خاصية الواي-فاي في هواتف سامسونج بعد التحديث تحسنًا كبيرًا حيث سيكون بإمكانك مشاركة كلمة مرور الواي-فاي بسهولة وبضغطة واحدة، هذا إلى جانب إمكانية الحصول على معلومات عن سرعة الإتصال ومعلومات حول الشبكة.

الهواتف التي ستحصل على مميزات تحديث OneUI 2.5

• سلسلة جالكسي S20 بالكامل (بدأت بالفعل)

• سلسلة جالكسي S10 بالكامل

• S10 لايت ونوت 10 لايت

• سلسلة نوت 10 بالكامل

• جالكسي Z فليب وجالكسي فولد

• جالكسي S9 ونوت 9

• رسميًا وبشكل مفاجئ – جالكسي S9 ونوت 9 يحصلون على تحديث OneUI 2.5