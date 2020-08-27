واتس اب سوف يضيف ميزة جديدة لحذف الملفات الغير ضرورية وتوفير السعة التخزينية!

إذا كنت تعتمد على واتس اب كثيراً في المحادثات وتبادل الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع الملفات، فقد يستهلك التطبيق مساحة تخزين كبيرة من الجهاز بعد فترة من الزمن.

من أجل حل مشكلة استهلاك واتس اب سعة تخزين كبيرة لدى بعض المستخدمين، سوف يقوم التطبيق بإضافة ميزة جديدة لإدارة السعة التخزينية وتمكن المستخدم من حذف الملفات الغير ضرورية.

تداولت بعض المواقع لقطات شاشة Screenshots من داخل واتس اب للميزة الجديدة القادمة والتي سوف تعرف باسم: استهلاك السعة التخزينية Storage Usage.

الميزة سوف تعرض المساحة التخزينية الإجمالية التي يستهلكها واتس اب، بعدها سوف تعرض معلومات أكثر تفصيلاً مثل حجم الملفات المعاد توجيهها Forwarded Files، بعدها سوف يعرض الملفات الأكبر حجماً ضمن السعة التخزينية للتطبيق والتي عادةً ما تكون مقاطع فيديو.

بعد ذلك سوف تعرض كل محادثة وبجانبها السعة التخزينية المستهلكة مرتبة تنازلياً من الأكبر للأصغر. بذلك يمكن للمستخدم استعراض كافة الملفات التي يخزنها التطبيق على جهازه وحذف الملفات الزائدة والغير ضرورية منها.

الصورة ملتقطة من نسخة الأندرويد من تطبيق واتس اب، لكنها سوف تكون حاضرة في نسخة الايفون أيضاً بذات التصميم الموضح في الصورة.

ليس هذا فقط، بل إن واتس اب أيضاً يعمل على توفير خيار أشد تطرفاً يتيح للمستخدم حذف كافة الرسائل والملفات باستثناء الرسائل المميزة بنجمة Starred Messages.

هذه الميزة لا زالت قيد التطوير والتجريب بواسطة مطوري واتس اب، وسوف يتم إطلاقها قريباً لأجهزة الأندرويد والايفون

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