إطلاق هاتف صيني ببطارية خارقة وسعر مميز

كشفت شركة Gionee الصينية عن هاتفٍ جديدٍ ببطارية خارقة أطلقت عليه اسم Gionee M30.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P60 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية خارقة بسعة 10000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 31 أغسطس الجاري بسعر يصل إلى 202 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية