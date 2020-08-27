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هندية تطلب الطلاق لسبب “لن تُصدقه”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة سامبال الواقعة بولاية أوتار براديش الهندية، حادثة غريبة وغير مألوفة، إذ طلبت امرأة الطلاق من زوجها لأنه يدللها.

وقالت المرأة التي لم تكشف هويتها أمام محكمة سامبال الشرعية، إن زوجها لم يرفض لها طلباً، ولم يصرخ في وجهها، ويساعدها في أعمال المنزل، ويطبخ لها، وأكدت عدم قدرتها على الاستمرار مع زوج يوافق على كل ما تقوله.

وطلبت من المحكمة تفريقها عن زوجها بعد زواج دام لـ 18 شهراً، لكن المحكمة الشرعية رفضت هذا الأمر، ووصفت طلبها بالتافه، وطلبت منها حل مشاكلها مع زوجها.

ولم ترضخ المرأة لقرار المحكمة، وتوجهت بشكل فوري لمجلس القرية الذي رفض طلبها أيضا لعدم اقتناعه بأسبابها.

من جانبه قال الزوج إنه لم يرتكب أي خطأ بحقها، وكل ما في الأمر أنه يرغب بأن يكون الزوج المثالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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