فوائد الجري المعتدل تتخطى الجسم إلى السعادة

أكدت مدربة اللياقة الألمانية دانييلا ديسماير وجود فوائد عديدة لممارسة الجري المعتدل يوميا، وقالت إن ممارسته بصورة مستمرة ينعكس بشكل إيجابي على الجسم، واللياقة البدنية، والحالة الذهنية، والصحة النفسية.

وأكدت المدربة الألمانية ضرورة ممارسة الجري بشكل معتدل، حيث يجب على الشخص بذل 60% من مجهوده الأقصى حتى يحصل على فوائده.

وقالت دانييلا ديسماير إن الجري المعتدل مفتاح السعادة، لأنه يعمل على خفض مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، ويزيد من إفراز هرمون السعادة.

بالإضافة لقدرته على تحسين القدرات الذهنية للشخص كالتذكر وذاكرة العمل، لأنه يعمل على إنشاء خلايا عصبية جديدة، وتعزيز التشابك العصبي.

وأوصت المدربة الألمانية بالحرص على ممارسة الجري المعتدل مع التقدم بالسن لأنه يحمي من أمراض الشيخوخة.

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