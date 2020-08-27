العثور على “كنز ثمين” في منجم أفريقي

أعلنت شركة Gem Diamonds للتنقيب عن الأحجار الكريمة عن اكتشاف ماسة كبيرة الحجم في منجم Letseng في دولة ليسوتو الأفريقية.

وقال كليفورد إلفيك المدير التنفيذي للشركة إن أحد العمال اكتشف أثناء تنقيبه في المنجم ماسة كبيرة بوزن 442 قيراط.

وعبّر إليفك عن سعادته لاكتشاف الماسة التي تعد إحدى أكبر القطع المكتشفة في العام الجاري، وقال إن اكتشافها سيرفع من قيمة المنجم بشكل كبير، وسيؤكد قدرته على اكتشاف الألماس.

وأوضح إليفك أن قيمة الماسة المكتشفة تبلغ 18 مليون دولار أمريكي، وأكد استغلال الشركة هذا المبلغ لتمويل مشروع مجتمعي كانت قد اتفقت عليه مع حكومة ليسوتو.

يذكر أن شركة Gem Diamonds عثرت في ذات المنجم عام 2018 على ماسة كبيرة بلغ وزنها 910 قيراط، وبيعت بـ40 مليون دولار أمريكي.

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