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شيرين ترفض إعادة حساباتها بـ”مواقع التواصل”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تستجب الفنانة المصرية شيرين لمطالب عشاقها بإعادة فتح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت النجمة المصرية رفضها فتح حساباتها مجددا بتركيزها على ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه خلال الفترة القادمة.

وقالت شيرين إن إغلاقها لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفر لها راحةً تحتاج لها حالياً من أجل تسجيل الألبوم الجديد.

وعبّرت شيرين من خلال حسابها الوحيد المفتوح على تويتر عن سعادتها لتذكر عشاقها لها ومحبتهم الكبيرة لها، وقالت إنها ستعيد فتح حساباتها في الفترة القادمة، وستتحمل تعليقات العديد من الأشخاص المزعجين لأن الناس لن تنصلح.

وكانت النجمة المصرية قد أغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي تعرضت بسبب مبادرتها التي أطلقتها لدعم المتضررين من حرائق لبنان، حيث اعترض عليها بعض المصريين وطالبها بتقديم الدعم لبلدها الأم، ووجهوا لها من خلال التعليقات كلاماً مسيئاً دفعها لاعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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