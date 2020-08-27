سوني تزيح الستار عن Xperia 8 Lite

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Xperia 8 Lite.

وسيأتي الهاتف الجديد بمواصفات مشابهة لهاتف Xperia 10، وسيعمل بمعالج Snapdragon 630 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android Pie.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 2780 ميلي أمبير، منفذ USB-C، مدخل 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة اليابانية ستوفر الجهاز الجديد بألوان الأسود والأبيض، وستطلقه في الأسواق في شهر سبتمبر القادم بسعر 280 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية