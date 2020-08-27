فيفو تكشف عن هاتفين بسعر منافس

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما Vivo Y20 وVivo Y20i.

وسيعمل الهاتفان الجديدان بمعالج Snapdragon 460، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Funtouch OS 10.5.

وزدوت الشركة الصينية هاتفيها الجديدين بشاشة مقاس 6.51 بوصة، ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذين الجهازين بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستكون بسعة 3 غيغا بايت في هاتف Vivo Y20i، و4 غيغا بايت في هاتف Vivo Y20.

وسيحتوي الجهازان على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Vivo Y20i بسعر 155 دولارا أمريكيا، والهاتف Vivo Y20 بسعر 175 دولارا أمريكيا.

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