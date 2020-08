ليليا الأطرش تحدد شروط عودتها لباب الحارة

حددت الفنانة السورية ليليا الأطرش شروط عودتها لمسلسل باب الحارة الشهير، حيث قالت في مقابلة تلفزيونية إنها لا تمانع العودة للعمل شرط أن تعود التوليفة القديمة التي عملت في الأجزاء الأولى، وكانت السبب الرئيسي لنجاح المسلسل في العالم العربي.

كما اشترطت أن يكون النص المكتوب محكماً وقوياً، ويحتوي على أحداث وأفكار جديدة تعيد لباب الحارة جمهوره المفقود.

وقالت النجمة السورية إنها لا تعرف حتى الآن ما إن كانت شركة واحدة ستنتج المسلسل أم شركتان، لكنها أكدت عدم مشاركتها في حال كان العمل ضعيفا فنياً كي لا تنقص نقاطا من رصيدها الفني.

يذكر أن ليليا الأطرش لعبت دور لطفية زوجة عصام في 7 أجزاء من المسلسل السوري الذي حصد جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

