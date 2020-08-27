المطهرات بيد الأطفال.. خطر كبير يهدد حياتهم

دعت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الأهالي لعدم وضع المطهرات بين يدي أطفالهم.

وقالت إن المطهرات تحتوي على كمية من الكحول تؤدي لإصابة الأطفال بخطر التسمم الكحولي في حال تناولها بالخطأ.

وأكدت الرابطة الألمانية خطورة التسمم الكحولي على الأطفال، وقالت إنه يؤدي في بعض الحالات لانخفاض نسبة السكر في الدم، وإصابة الطفل بتشنجات، ودخوله في غيبوبة، وقد يؤدي للموت في بعض الحالات.

وحددت الرابطة أعراض التسمم الكحولي بالتشوش الذهني، النعاس المستمر، والقيء، ودعت الأهالي لمراجعة الأطباء والاتصال بالإسعاف بشكل فوري في حال اشتبهوا بتناول أطفالهم للمطهرات والمعقمات.

يذكر أن حوادث تناول الأطفال للمطهرات ازدادت بعد انتشار فيروس كورونا بسبب اعتماد الجميع عليه للوقاية من الفيروس.

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