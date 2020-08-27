حادثة مؤسفة.. دب ضخم يقتل امرأة أمام عائلتها

شهدت بحيرة ماكي الواقعة على بعد 270 ميلا غربي مدينة ساسكاتون في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية حادثة مؤسفة للغاية، حيث باغت دب أسود يزن حوالي 160 كيلو غرام كندية تدعى ستيفاني بليس أثناء حديثها مع والدها عبر الأقمار الصناعية، وقام بقتلها.

وحاول زوجها كورتيس بلايس إنقاذها من بين مخالب الدب الذي انقض عليها أمام طفليها، فرمى رذاذ الفلفل على وجهه، وأطلق عليه رصاصتين.

وقال الزوج إنه استطاع قتل الدب لكنه فشل في إنقاذ حياة زوجته التي فارقت الحياة أمام طفليها بسبب الجروح الكثيرة التي أصيبت بها.

من جهة أخرى قال ضباط المحمية إن الدب الأسود خرج من منطقة غابات تقع خلف المرأة البالغة من العمر 44، والتي كانت تجري مكالمة هاتفية مع والدها خارج مقطورتها.

وأكد الضباط أن الدببة السوداء حيوانات لطيفة وتتجنب البشر في العادة، ووصفوا هجوم الدب الأسود على ستيفاني بغير المبرر، وقالوا إن هذا الهجوم هو أول هجوم قاتل للدببة منذ العام 1983.

وتعد إدارة الدببة في كندا من المواضيع الساخنة، نظرا لتحركها بحرية في المعسكرات وبين المنازل وفي ملاعب الغولف بحثا عن الطعام، وهذا ما دفع الحكومة لفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يضعون أقفال الحماية من الدببة على صناديق نفاياتهم.

يذكر أن كندا سلجت منذ أبريل الماضي رقما قياسيا في بلاغات مشاهدة الدببة، إذ تجاوز عدد البلاغات المسجلة 1070 بلاغا، وبررت الحكومة السبب بعدم توجه السياح الأمريكيين هذا الربيع نحو مقاطعة ساسكاتشوان لمطاردة الدببة كما جرت العادة بسبب فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية