هل تُريد شراء ماوس جديد؟ إليك أفضل أجهزة الماوس في العام 2020

بغض النظر عما إذا كُنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك للألعاب أو للعمل أو للتعلم أو غيره فبالتأكيد اقتنائك لأفضل أجهزة الماوس سيكون شيء جيد ومُفيد بالنسبة لك لأنه سيُوفر لك أداء وبيئة عمل أفضل بكثير حيث يُمكن لأجهزة الماوس الحديثة عالية الجودة التي سنتطرق لها في هذا المقال أن تمنع التعب أثناء العمل وتحسن الأداء أثناء اللعب وتجعل الكمبيوتر أكثر راحة في الاستخدام بفضل وجود بعض الابتكارات المفيدة مثل الأزرار القابلة للتخصيص ومصابيح LED المُدمجة.

أفضل أجهزة الماوس للعام الحالي:

1. Razer Deathadder V2

يستحق هذا الماوس أن يكون على رأس قائمة أفضل أجهزة الماوس للعام 2020 لأنه يحتوي على مجموعة من المُميزات الرائعة، فسواء كُنت تعمل كثيراً على الحاسوب أو تلعب كثيراً فهذا الماوس هو الأنسب لأنه مُريح ودقيق وطويل الأمد وله أسلوب بسيط في العمل، يتمتع هذا الماوس بحساسية تصل إلى 20000 نقطة في البوصة ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه قابل للتعديل وهذا معناه أنه بغض النظر عن نمط التحكم في الماوس الذي تفضله فيمكنك ثني هذا الأخير وفقاً لإرادتك كما يتوفر على خيار المعايرة التلقائية وهذه ميزة مُهمة جداً، أيضاً الأزرار الجانبية والرئيسية الموجودة على هذا الماوس قابلة للبرمجة بحيث يُمكنك إضافة وحدات أو أوامر مُخصصة كما تريد، يبلغ سعر الماوس 69.99 دولار.

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2. Steelseries Rival 710

يحتوي هذا الماوس الأكثر من رائع على مُستشعر TrueMove3 والذي يُعتبر أحد أفضل المستشعرات الموجودة على الإطلاق وعلى الرغم من أن حساسيته أكثر مما يحتاجه مُعظم الأشخاص إلا أنه دقيق للغاية ويُوفر خُطوات DPI قابلة للتعديل بدقة يُمكن التبديل إليها، ومن أهم مُميزات هذا الماوس أنه معياري بحيث يُمكنك تبديل المُستشعر أو الكابل أو الغطاء ليس فقط لتعديل الماوس حسب تفضيلاتك الجمالية والأداء بل كذلك لترقيته في المُستقبل، يأتي مع الماوس شاشة OLED والتي تمنحك إمكانية الوصول إلى إعدادات الحساسية السريعة وإشعارات Discord وتعيين الأزرار وصور GIF المُخصصة، يبلغ سعر الماوس 96.99 دولار.

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3. Logitech M325

هذا الماوس قد يكون أكثر أجهزة الماوس مبيعاً وهذا بفضل أنه غير مُكلف ومُتواجد في كل مكان كما أنه مُناسب جداً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحجمه الصغير يجعله مثالي للمسافرين الدائمين أو العمال الذين لديهم مساحة مكتبية محدودة في المنزل، الماوس أيضاً مُريح للغاية ويُوفر DPI عالية بما يكفي للتمرير بشكل مُريح عبر الشاشة، يعمل الماوس بسرعة 2.4 جيجا هيرتز وبطبيعة الحال فهو يعمل بشكل لاسلكي مع عُمر بطارية يصل إلى 18 شهر، يبلغ سعر هذا الماوس 26 دولار.

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4. SteelSeries Rival 3

يتميز هذا الماوس الطرفي الأنيق مُتوسط ​​الحجم بتصميم فريد من نوعه مع زري إبهام قابلين للبرمجة وشريط LED جميل في الأسفل، ويُعد هذا الماوس هو الماوس الوحيد في هذه القائمة الخاصة بأفضل أجهزة الماوس المزود بإضاءة RGB القابلة للبرمجة وطبعاً هذه الإضاءة لا تُقدم أي فائدة من ناحية الإنتاجية إلا أنها ستجعل مكتبك يبدو أجمل بشكل واضح، كما أشرت فإن الأزرار الموجودة بالماوس قابلة للبرمجة ويبلغ سعر هذا الماوس الأكثر من رائع حوالي 29.88 دولار.

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5. Apple Magic Mouse

طبعاً لا يجب أن ننسى مُستخدمي الأجهزة التابعة لشركة أبل فهذا الماوس هو الأفضل والأنسب بالنسبة لهذه الفئة من الناس لأنه يتمتع بمميزات فريدة لكن بالطبع ليس هناك سبب وجيه لشراء هذا الماوس إذا لم يكن لديك جهاز تابع لشركة أبل لأنه لا يحتوي على أي وظائف خاصة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز فيما عدا شكله الجميل، ولكن في نفس الوقت إذا كُنت تُريد ماوس أنيق ومُبسَط لأجهزة أبل فهذا الماوس هو الخيار الأنسب بكل تأكيد، يبلغ سعر هذا الماوس 99 دولار.

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6. Razer Naga Trinity

هذا هو الماوس الأخير في قائمة أفضل أجهزة الماوس لعام 2020 وكما هو معروف بأنه كُلما زاد عدد الأزرار لديك التي يمكنك تخصيصها لوحدات الماكرو ومفاتيح الضغط والتحدث لـ Discord وللإجراءات الرئيسية الأخرى كلما كان استخدام الماوس أفضل وأنسب، وهذا ما يقوم به هذا الأخير والذي يمنحك ثلاث مقابض يد مُنفصلة للاختيار من بينها، بجانب أنه يُمكنك الحصول على لوحة بأرقام بسيطة مع 12 مفتاح بالإضافة إلى لوحة أزرار دائرية كاملة مع 7 مفاتيح، يبلغ سعر هذا الماوس الأكثر من رائع 74 دولار.

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