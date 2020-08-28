أغانٍ تسببت بخلافات وقطيعة بين الفنانين

تشهد الساحة الفنية بين الحين والآخر خلافات بين الفنانين، تحدث بسبب غناء فنان لأغنية قدمها فنان آخر، ويكثر في هذه الخلافات تبادل الاتهامات المتعلقة بسرقة الأغاني والألحان، وتؤدي للقطيعة بين الفنانين وتدفعهم للتوجه للمحاكم في بعض الحالات.

ولقد أوقعت العديد من الأغاني خلافات بين الفنانين ومن خلال التقرير التالي سنقوم بجولة في عالم الموسيقى العربية نتعرف من خلالها على الأغاني التي أحدثت خلافات بين الفنانين:

أغنية أسمر يا أسمراني:

أحدثت هذه الأغنية خلافا كبيرا بين عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد.

وتعد الأغنية ملك للفنانة فايزة أحمد التي غنتها لأول مرة في العام 1957، وأضافها المخرج صلاح أبو سيف لفيلم الوسادة الخالية ليصور حالة العشق التي يشعر بها بطلا الفيلم عندما يلتقيان بعد زواج كل واحد منهما من شخص آخر.

وكان الفيلم سببا رئيسيا في جعل الأغنية حالة فنية بحد ذاتها، وهذا ما دفع عبد الحليم لتسجيلها دون أخذ موافقة فايزة أحمد التي كانت تشاركه معظم حفلاته.

الأمر الذي أدى لمقاطعة الفنانة المصرية للعندليب ودفعها للرد عليه بأغنية هاتولي وابور الحريقة التي سرقت فيها لحن أغنية قولولو الحقيقة للعندليب الأسمر.

واستمرت هذه القطيعة حتى حرب أكتوبر التي استطاعت وضع حد لها لتعود العلاقة بين النجمين لسابق عهدها.

أغنية ليه خلتني أحبك:

تسببت هذه الأغنية بخلاف بين الفنانة نجاة الصغيرة وملحن الأغنية كمال الطويل من جهة والفنانة ليلى مراد من جهة أخرى.

وبدأت القصة بتقديم كمال الطويل لحن الأغنية لليلى مراد التي وافقت عليه، لكن حملها جعل الملحن الشهير يمنح اللحن لنجاة الصغيرة التي غنته.

وبعد أن وضعت ليلى مراد مولدها رفعت دعوة قضائية على كمال الطويل ونجاة الصغيرة مطالبة باستعادة الأغنية.

أغنية لا تكذبي:

أوقعت هذه الأغنية خلافا عميقا بين صاحبة الأغنية نجاة الصغيرة والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكانت نجاة قد طرحت الأغنية في فيلم الشموع السوداء، قبل أن يقوم عبد الحليم حافظ بغنائها في حلفة خاصة الأمر الذي عدته نجاة تعدياً على حقوقها، ولم تعد العلاقة لسابق عهدها بين النجمين بعد هذه الحادثة.

أغنية هو اللي اختار:

أغنية لهاني شاكر حققت نجاحا كبيرا في بداية التسعين، ولكنها كانت السبب الذي قطع حبل الود بين عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي.

ووقع الخلاف بين النجمين بعدما قرر العندليب الأسمر غناء أغنية نبتدي منين الحكاية التي لحنها محمد عبد الوهاب في حفل الربيع، وتأجيل أغنية بليغ بسبب ظروفه الصحية.

وهذا ما جعل بليغ يسحب الأغنية منه بداعي التهرب، الأمر الذي أحزن عبد الحليم الذي شعر أن صديقه لا يقدر وضعه الصحي، لتنقطع العلاقة بينهما منذ تلك الحادثة.

أغنية اللي بينك وبينك:

كانت هذه الأغنية سبب هجوم ملحن الأغنية محمد رحيم على عمرو دياب، حيث اتهم الملحن الهضبة بغناء الأغنية دون الحصول على تنازل منه.

وقال إنه قدم الأغنية للفنانة جنات بعد استماع عمرو دياب لها وعدم رغبته بتسجيلها، قبل أن يفاجأ بغناء الهضبة للأغنية في حفلاته دون الحصول على موافقته.

أغنية خراب بيوت:

تسببت هذه الأغنية بخلاف بين الفنانة نانسي عجرم صاحبة الأغنية والمطرب فهد الكسيبي.

واتهم فهد الفنانة اللبنانية بسرقة مطلع أغنيته بعيد الشر التي طرحها عام 2012، حيث جاء مطلع أغنية نانسي مشابها لها تماما.

من جهة أخرى أكد جيجي لمار مدير أعمال نانسي عدم معرفة الفنانة اللبنانية بالتشابه، وقال إنها حصلت على تنازل موثق من مؤلف الأغنية زياد برجي، وبأنها لم تكن لتغني الأغنية لو كانت تعرف بهذا التشابه.

مقسومة نصين:

أدت هذه الأغنية لنشوب خلاف حاد بين الموسيقار محمد رحيم من جهة والفنانة نانسي عجرم والملحن محمد رحيم من جهة أخرى، حيث اتهمهما محمد رحيم بسرقة لحن أغنية حاجات تتحس.

شفتك اتلخبطت:

أثارت هذه الأغنية مشكلة كبيرة بين إيهاب توفيق وراغب علامة، حيث عرض الملحن محمود الخيامي الأغنية على إيهاب توفيق الذي أعجب بها، لكنه لم يضمها لألبومه الجديد.

وهذا ما دفع الملحن لإعطائها لراغب علامة الذي سجلها بشكل مباشر ونشرها على مواقع الفيديوهات، ليفاجأ صناع الأغنية بتسجيل إيهاب توفيق لها، وهذا ما دفعهم لاتهامه بسرقتها

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