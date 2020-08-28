تحديث iOS 14 – كيف سيجعل مشاهدة اليوتيوب أفضل؟

تطبيق اليوتيوب هو تطبيق مهم للغاية ومن التطبيقات التي يتم الاعتماد عليها بشكل يومي لمشاهدة المحتوى، مع تحديث iOS 14 سوف تكون تجربة مشاهدة الفيديو عبر اليوتيوب أفضل كما سنوضح في هذا المقال.

يوتيوب وميزة صورة في صورة

تحديث iOS 14 يدعم ميزة صورة في صورة Picture in Picture والتي من خلالها يمكن جعل تطبيقات مشاهدة الفيديو والمكالمات المرئية في صورة شاشة صغيرة عائمة على الشاشة يمكن التحكم حجمها وموضعها، وتتيح لك العمل على تطبيق آخر في ذات الوقت.

يوتيوب الآخر يختبر توفير ميزة صورة في صورة حالياً تمهيداً لإطلاقها بالتزامن مع الإطلاق النهائي لتحديث iOS 14، هذه الميزة سوف تكون عملية للغاية بالنسبة لكثير من المستخدمين الذين يودون إجراء مهام أخرى أثناء مشاهدة اليوتيوب.

هناك طريقة أخرى لعمل ذلك، وهو تشغيل مقطع الفيديو على يوتيوب عبر متصفح سفاري ثم تفعيل ميزة صورة في صورة بعيداً عن تطبيق يوتيوب الأساسي، إذ أن هناك شائعات تفيد بأن يوتيوب سوف تجعل هذه الميزة مقتصرة فقط على مشتركي اليوتيوب المميز YouTube Premium.

هذه الميزة سوف تعمل أيضاً على أجهزة الايباد مع نظام تشغيل iPadOS 14.

مشاهدة الفيديو بدقة 4K

ميزة أخرى مهمة للغاية سوف تجعل مشاهدة الفيديو عبر يوتيوب أفضل مع تحديثات iOS 14 و iPadOS 14 و tvOS 14 ألا وهي إمكانية مشاهدة الفيديو بدقة 4K HDR إذا كان الفيديو متوفر بتلك الجودة.