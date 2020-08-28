10 نصائح ذهبية لتعزيز مناعتك ومواجهة أي مشكلة صحيّة

يتولى جهاز المناعة مسؤولية الدفاع عن الجسم ضدّ الأمراض والعدوى التي تسببها الكائنات الحيّة. يمكنك عبر اتّباع مجموعة من النصائح الصحيّة تقوية جهازك المناعي وتعزيز مقاومته للأمراض والتقليل من فرص الإصابة بالفيروسات والانفلونزا ومع انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 أصبحت المحافظة على صحة الجهاز المناعي أمراً ضرورياً.

إليك 10 نصائح ذهبية لكي تعززي مناعتك وتواجهي أي مشكلة صحية قد تعترضك.

1-الترطيب أوّلاً

من الضروري أن تشربي الكثير من الماء لأن هذا يمنع إصابة الغشاء المخاطي لأنفك بالجفاف، مع الإشارة إلى أن هذا الغشاء يُشكل حاجزاً مناعياً مضاداً للميكروبات.

2-الكثير من البروتين

تساعد البروتينات على تكوّن المضادات الحيوية التي تحارب العدوات لذا من المفيد أن تستهلكي غراماً واحداً منها لكل كيلوغرام واحد من وزنك. فإذا كان وزنك 50 كلغ ننصحك بتناول 50 غ من البروتينات يومياً.

3-تعزيز الإجراءات الصحية

اغسلي يديك بشكل متكرر بالماء والصابون وفي حال إصابتك بنوبة عطاس أديري وجهك في اتجاه الجزء الداخلي من ذراعيك. ولا تنسي غسل يديك بالماء والصابون مع فرك ظاهرهما لمدة 30 ثانية والمنطقة الفاصلة بين الأصابع والأظافر ثم غسلهما بالماء الجاري وتجفيفهما.

4-المتممات الغذائية

تسدّ هذه المتممات حاجات الجسم الى المواد المغذية الأساسية فالفيتامينات E,C,B6,A تساهم في تعزيز فعالية جهاز المناعة. كذلك يمكنك الاعتماد على عناصر أخرى مثل الزنك والسيلينيوم لأنها تسهّل عملية تكاثر كريات الدم البيضاء.

5-حاربي العدوات بالثوم

من المعروف أن الثوم يساهم في مكافحة العدوات. أما إذا كنت تخشين رائحته فاعلمي أنه يمكنك تناوله على شكل كبسولات. على أية حال ننصحك باستهلاك 800 إلى 1600 ملغ منه يومياً.

6-التمارين المنتظمة

بحسب النتائج التي توصلت اليها دراسة حديثة يزداد احتمال التقاطك عدوى الرشح او الكورونا أوأي فيروس آخر عندما تكفين عن الحركة لذلك لا تترددي في انتعال حذائك الرياضي وسارعي الى ممارسة التمارين.

7-لا تنسي اللبن الزبادي

يتمتع اللبن الزبادي بفوائدة صحية عدّة أهمها أنه يشكل جزءاً من البروبيوتيك التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

8-تناولي الفاكهة والخضار

أشارت آخر الدراسات الى أن الخضار والفاكهة ذات الألوان الفاتحة تساعد على تعزيز جهاز المناعة أكثر من معظم المتممات الغذائية. لذا ننصحك بتناول 8 حصص منها يومياً.

9-رفع مستوى الفيتامين D

يزداد احتمال الإصابة بالعدوات لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى الفيتامين “د” في دمهم بمعدل مرة ونصف مقارنة بمن لا يعانون من نقص هذا الفيتامين. ولأن الجسم يحصل عادة على حاجته من الفيتامين D بعد تعرضه لأشعة الشمس فإن معظم الناس لا يخزنون في أجسامهم الكمية الكافية منه. لذا ننصحك بمراقبة نسبة هذا الفيتامين وبرفعه في حال كنت تعانين من انخفاض في معدله.

10-النوم الواقي

أن تنعمي بنوم هادئ طوال الليل يعتبر الطريقة المثلى لتعزيز جهازك المناعي ووقاية جسمك من الفيروسات. فعملية تكوّن الكريات البيضاء تحدث في الغالب أثناء النوم. وأخيراً ننصحك بالابتعاد عن الضغط النفسي واللجوء إلى الهدوء والضحك لتقوية جهز مناعتك والتنعم بصحة جيّدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية