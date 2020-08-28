مواصفات هاتف بوكو X3 ومميزاته – شاشة 120 هيرتز وبطارية ضخمة بسعر $270

منذ فترة طويلة انفصلت علامة بوكو التجارية عن شركة شاومي وهذا بعد النجاح البالغ الذي حققه هاتف بوكوفون الأوّل، وبعدها أطلقت الشركة أكثر من هاتف كان آخرهم هاتف بوكو M2 برو، واليوم ظهرت مواصفات هاتف بوكو X3 وأهم مميزاته -وكذلك عيوبه- والذي يأتي لمنافسة هاتف ون بلس نورد من ناحية، وباقي الهواتف في الفئة المتوسطة من ناحية أخرى.

مواصفات هاتف بوكو X3 – المميزات، العيوب والسعر

طبقًا لتسريب من مصدر موثوق فهاتف بوكو X3 قادم في الثامن من سبتمبر المقبل، وسيأتي لخلافة هاتف بوكو X2 والذي حقق نجاحًا متواضعًا، لكن شاومي تنوي حلّ واحدة من أهم المشاكل التي واجهها الهاتف السابق وهي أنه كان مجرّد نسخة محسّنة من أحد هواتف ريدمي السابقة! لكن الأمر يختلف هنا، هذا حيث أن هاتف بوكو X3 سيكون جديد كليًا حسبما يبدو لنا.

تصميم الهاتف مميز ومبتكر إلى حد بعيد لكنه غريب قليلًا! لدينا كاميرا خلفية على شكل دائرة تتوسط الجهة العلوية لظهر الهاتف، وهي التي تظهر بشكل مشابه جدًا لهاتف ميت 30 برو من هواوي من ناحية، ومن ناحية أخرى فالكاميرا الخلفية ستأتي على شكل مستطيل داخل نفس الدائرة!

المواصفات الداخلية تضم معالج سنابدراجون 732 المتوسّط، وهو في واقع الحال مُعالج جديد لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد! لكن هذا المعالج سيقدّم أداء أعلى بفارق قليل من سنابدراجون 730G. الهاتف سيقدّم أيضًا شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ لكنها من نوع LCD، إلا أن شاومي قد عوّضت نوع الشاشة بدعمها لتردد 120 هيرتز، وهي ميزة رائعة.

الكاميرا الأمامية ستكون ثنائية مع عدسة رئيسية بدقة 20 ميجابيكسل، بينما ستكون الكاميرا الخلفية رباعية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وحتى الآن لا توجد معلومة كاملة عن باقي كاميرات الهاتف، لكن توقّع المزيد المعتاد لهذه الفئة.

الهاتف سيقدّم بطارية بسعة 5,160mAh وهي التي ستدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ، هذا إلى جانب أن الهاتف سيأتي في فئة سعريّة جذابة جدًا وهي 250 دولار أمريكي تقريبًا! ما رأيك؟ وهل أنت متشوّق له؟