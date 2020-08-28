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شركة “غيغا بايت” تطلق شاشة منحنية لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن شاشة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها G34WQC.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة VA قياس 34 بوصة وبدرجة انحناء تصل إلى 1500R، ودقة وضوح 3440*1440 بيكسل، ومعدل تنشيط للصورة 144 هرتز، وبزمن استجابة يقدر بواحد مللي في الثانية.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية Freesync Premium من شركة AMD، وتتميز بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 120%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%، بالإضافة لدعمها معيار VESA DisplayHDR400.

وستضم الشاشة الجديدة عدد كبيرا من الوظائف المخصصة للألعاب كـAim Stabilizer، Black Equalizer.

وستحتوي الشاشة على 2 من سماعات الستريو بقوة 2 واط، منفذي HDMI 2.0، منفذي DisplayPorts 1.4.
يذكر أن الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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