شركة “غيغا بايت” تطلق شاشة منحنية لعشاق الألعاب

كشفت شركة غيغا بايت التايوانية عن شاشة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها G34WQC.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة VA قياس 34 بوصة وبدرجة انحناء تصل إلى 1500R، ودقة وضوح 3440*1440 بيكسل، ومعدل تنشيط للصورة 144 هرتز، وبزمن استجابة يقدر بواحد مللي في الثانية.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية Freesync Premium من شركة AMD، وتتميز بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 120%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 90%، بالإضافة لدعمها معيار VESA DisplayHDR400.

وستضم الشاشة الجديدة عدد كبيرا من الوظائف المخصصة للألعاب كـAim Stabilizer، Black Equalizer.

وستحتوي الشاشة على 2 من سماعات الستريو بقوة 2 واط، منفذي HDMI 2.0، منفذي DisplayPorts 1.4.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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