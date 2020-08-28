دراسة جديدة: فيتامين مهم يمنع تكاثر فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند أن الفيتامين B12 يحد من انتشار فيروس كورونا ويمنع تكاثره.

وقال العلماء إنهم اكتشفوا من خلال الأبحاث التي قاموا بها قدرة الفيتامين على منع الأنزيم الخاص بفيروس كورونا من التكاثر، الأمر الذي يؤدي لخفض شدة المرض ومساره.

وأكد العلماء إمكانية استخدام هذا الفيتامين كعامل يساعد على وقاية العاملين في المجال الطبي، كبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة من فيروس كورونا.

وأوضح العلماء أن تعديل بروتكولات المرضى المصابين بفيروس كورونا يحتاج لإجراء دراسات أخرى.

وطالب العلماء الناس بتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين B12 كالبيض، صدر الديك الرومي، ولحوم البقر والغنم، لوقاية أنفسهم من الفيروس الفتاك.

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