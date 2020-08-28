بمواصفات مميزة وسعر رخيص.. نوكيا تطلق هاتفين جديدين في الهند

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليهما Nokia 125 وNokia 150.

وسيعمل الهاتف Nokia 125 بمعالج Mediatek، وشاشة QVGA بحجم 2.4 بوصة ودقة عرض 240*320 بيكسل وستحتوي الشاشة على كاميرا VGA.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 4 ميغا بايت قابلة للتوسيع من خلال microSD، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 1080 ميلي أمبير تجعله يعمل لمدة 23 يوماً، راديو، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

أما الهاتف Nokia 150 فسيعمل بنفس معالج وشاشة الهاتف السابق، وستأتي الذاكرة الداخلية له بسعة 4 ميغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 ميغا بايت فقط عبر تركيب كرت microSD، وسيحتوي على كاميرا VGA، بطارية بسعة 1020 ميلي أمبير، وراديو.

يذكر أن نوكيا ستطلق الهاتف Nokia 125 بسعر 28 دولار أمريكي، والهاتف Nokia 150 بسعر 32 دولار أمريكي.

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