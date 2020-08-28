تعرف على أفضل فرش الأسنان الكهربائية في العام 2020

في السنوات القليلة الماضية ظهرت فرش الأسنان الكهربائية وحازت على إقبال شديد جداً كون مُعظم أطباء الأسنان نصحوا بها بالإضافة إلى أن مُنظمة ADA أو جمعية طب الأسنان الأمريكية أشارت إلى أن فرش الأسنان الكهربائية مُتكافئة إلى حدٍ ما مع فرش الأسنان العادية إلا أن الفرش الكهربائية تسهل تنظيف الأسنان لفترات أطول من فرشاة الأسنان العادية ودعنا نتفق بأن فرشاة الأسنان الكهربائية تكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بتقليل طبقة البلاك وإنعاش النفس والحفاظ على صحة اللثة.

أفضل فرش الأسنان الكهربائية في الوقت الحالي:

1. Oral-B Pro 1000 Power

نبدأ بهذه الفرشاة التي تستحق أن تتصدر هذه القائمة كونها تتمتع بمُميزات جميلة جداً حيث تأتي بقاعدة شحن بسيطة تتطلب ببساطة إسقاط الفرشاة عليها وسيتم شحنها بالكامل وأهم ميزة فيها عُمر البطارية المُميز حيث أنها تستمر لمدة أسبوع على الأقل مع جلسات غسيل الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين في الشحنة الواحدة، أيضاً من مُميزاتها أنها تُزيل ما يصل إلى 100% من البُلاك أكثر من فرشاة الأسنان العادية كما أنها تحتوي على مُؤقت يُخبرك كل 30 ثانية بموعد التبديل في مناطق الفم، يبلغ سعر هذه الفرشاة 49.97 دولار.

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2. Philips Sonicare

إذا كُنت تبحث عن فرشاة أسنان كهربائية هادئة ولا تُحدث أصوات مُزعجة فأنصحك كثيراً بهذه الفرشاة التي تُعتبر وبدون مُبالغة من أفضل فرش الأسنان الكهربائية على الإطلاق حيث تتضمن كل ما يُمكن أن تحتاجه في فرشاة الأسنان، هذه الفرشاة تتوقف مُباشرة بعد دقيقتين من التنظيف وبها تقريباً جميع مُميزات الفرشاة السابقة إلا أنها أسهل في التنظيف، وبفضل تقنية الاهتزازات الصوتية الموجودة بها فهي تُزيل ما يصل إلى 7 أضعاف من البلاك مُقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية كما أنها تُساعدك على حماية أسنانك ولثتك باستخدام مُستشعر الضغط الذي ينبض برفق لتنبيهك عندما تُنظف أسنانك بشدة وأما عن عُمر البطارية فتستمر حتى 14 يوم، يبلغ سعر الفرشاة 49.95 دولار.

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3. DiamondClean Smart 9300

تُعتبر هذه الفرشاة هي الأغلى في هذه القائمة كون سعرها يصل إلى 199.95 دولار ونتيجة لذلك فهي تُعتبر أفضل فرش الأسنان الكهربائية على الإطلاق كما أنها تُعتبر أفضل إصدار من Philips Sonicare من أجل عناية كاملة بالأسنان، تعمل الفرشاة على إزالة ما يصل إلى 10 أضعاف كمية البلاك ويحسن صحة اللثة حتى 7 مرات في أسبوعين فقط مقابل فرشاة الأسنان اليدوية، تتوفر الفرشاة على مجموعة من المستشعرات بجانب أن بطاريتها رائعة جداً وتستمر حتى فترات طويلة نسبياً.

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4. Oral-B Electric

هذه الفرشاة تتضمن مقبض قابل لإعادة الشحن بجانب الشاحن الأصلي الخاص بها كما هو الحال مع باقي فرش الأسنان في هذه القائمة ومن مُميزاتها أن الرأس الخاص بها عُبارة عن شُعيرات دقيقة مما يُساعد في الوصول إلى تنظيف مثالي بين الأسنان لإزالة البلاك بشكل رائع مُقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية، جدير بالذكر أيضاً أنه يُشير المؤقت لمدة دقيقتين فقط لمساعدتك على تنظيف أسنانك بالفرشاة لوقت التنظيف المثالي المُوصي به، يبلغ سعر هذه الفرشاة 28.10 دولار.

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5. Oral-B 3000 Smartseries

لا تختلف كثيراً هذه الفرشاة عن باقي فرش الأسنان الموجودة في هذه القائمة فتقريباً جميع المُميزات مُتشابهة فهذه الفرشاة تأتي مع المقبض والشاحن ورأس الفرشاة وحامل إعادة الشحن وبطبيعة الحال فهي تعمل على تبيض الأسنان عن طريق إزالة البقع السطحية ابتداءً من اليوم الأول وتدعم تقنية البلوتوث لتسهيل إجراءات تنظيف الأسنان الشخصية والمراقبة اليومية، أيضاً الفرشاة بها مُوقت ينبض في المقبض كل 30 ثانية وتستمر الفرشاة في العمل حتى دقيقتين، يبلغ سعر هذه الفرشاة الرائعة 65.99 دولار.

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6. Braun Oral-B Crossaction

هذه الفرشاة الأخيرة في هذه القائمة والمصنوعة في ألمانيا تأتي بدقة عالية جداً يتم استخدامها من طرف أطباء الأسنان ومُعتمدة من مُؤسسة صحة الفم العالمية، هذه الفرشاة باختصار تُعتبر من العلامات التجارية رقم واحد في مجال تنظيف الأسنان وإزالة الجير بدون الإضرار باللثة كما أنها تتمتع بمُعظم المُميزات الموجودة بفرش الأسنان السابقة، أما من ناحية السعر فهذه الأخيرة يبلغ سعرها 32.68 دولار.

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