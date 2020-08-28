ألكاتيل الفرنسية تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

أزاحت شركة ألكاتيل الفرنسية التابعة لشركة TCL الصينية الستار عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة حمل اسم 3X.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android10، ويأتي بشاشة IPS مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 1600*720 بيكسل، كما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وزود الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تجعله يعمل حتى 31 ساعة، وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C، بلوتوث، وواي فاي.

وستوفر الشركة الفرنسية هاتفها الجديد باللونين Jewelry Green و Jewelry Black.

يذكر أن ألكاتيل ستطلق هاتفها الجديد في سبتمبر القادم بسعر يصل إلى 200 يورو.

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