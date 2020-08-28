المكسيك .. غش “بطلاء الأظافر” في امتحان قبول المعلمات

أثارت نتائج اختبارات قبول المعلمات في المدارس التعليمية في ولاية ميتشوكان المكسيكية التي أقيمت في يوليو الماضي شكوك لجنة الامتحان، بعد أن تمكن جميع المتقدمين من تجاوز الامتحان بنجاح وبعلامات لم تسجل من قبل، فقد حققت 50 متقدمة العلامة التامة، بينما أجاب 300 آخرون على 99% من الأسئلة، في حين كانت أقل علامة 71%.

ووردت للجنة الامتحانات معلومات غير مؤكدة عن شراء بعض المتقدمين للأسئلة، وهذا ما دفعها لإعادة الامتحان 21 أغسطس الجاري.

واستطاعت اللجنة هذه المرة ضبط 35 معلمة متقدمة للمسابقة قبل دخولهن قاعة الامتحان، إذ قمن بوضع نقاط ملونة على أظافرهن تمثل الإجابات الصحية، حيث احتوى كل ظفر على 10 نقاط، وبالتالي أصبح لديهن الإجابات الصحيحة عن ال 100 سؤال الموجودة بكتيب الاختبار الذي سيمتحن به.

وقال أحد المسؤولين في لجنة الامتحان إن تشابه نظام التنقيط ساهم في كشفهن، ما دفع اللجنة لوضعهن في مكان بعيد عن بقية المجموعة، وإجبارهن على ارتداء قفازات غير شفافة تغطي أيدهن وتمنعهن من معرفة الإجابة الصحيحة.

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