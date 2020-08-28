لماذا منعت كاريس بشار من دخول نقابة الفنانين السوريين؟

أثار نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن في مقابلة إذاعية عدم قدرة النجمة كاريس بشار على الانتساب لنقابة الفنانين لعدم حصولها على الشهادة الثانوية.

وقال رمضان إن كاريس لم تنتسب لنقابة الفنانين عندما بدأت مسيرتها الفنية قبل 24 عاما لعدم حصولها على الثانوية، وأكد عدم قدرته على تسجيلها في النقابة بعدما حصلت على الشهادة في سن ال 40، وقال إن القانون ينص على أن يكون الفنان المتقدم بطلب الانتساب بعمر ما بين 18 إلى 40 عاماً.

وهاجم عشاق كاريس بشار نقيب الفنانين السوريين من خلال نشرهم لفيديو قديم أكدت من خلاله الفنانة المتألقة حصولها على الشهادة الثانوية مرتين، ودخولها الجامعة.

وكعادتها لم ترد النجمة كاريس بشار على تصريحات نقيب الفنانين، وتركت الرد عليه لأعمالها التي تؤكد تألقها، ولجمهورها العاشق.

يذكر أن النجمة السورية شاركت خلال مسيرتها بمجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها الطير، ليالي الصالحية، مرايا، وآخرها مسلسل سوق الحرير.

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