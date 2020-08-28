لبوة تغدر بمربيها وتقتله

شهدت منشأة مخصصة لرعاية الأسود تعود مليكتها لعائلة ماثيوسون، وتقع بمقاطعة ليمبوبو الشمالية في جنوب أفريقيا حادثة مؤسفة، إذ غدرت إحدى اللبوات بمربي الأسود وست ماثيوسون وقتلته.

وقالت عائلة المربي الراحل إنه كان يتجول في المحمية مع لبوتين قبل أن تنقض عليه إحداهما، وتقتله.

وحاولت زوجته التي كانت تسير بالسيارة خلفه إنقاذه دون جدوى، ليفارق مربي الأسود البالغ من العمر 69 عاما الحياة في المكان الذي يحبه.

وقالت عائلة الرجل الملقب بالعم والست إنه أحب تربية الأسود منذ الصغر، واعتاد على التعامل معها بشكل يومي.

وقامت العائلة بعد هذه الحادثة بنقل اللبوتين إلى منشأة ثانية بانتظار إطلاق سراحهما في أفضل بيئة متاحة لهما.

وكان مربي الأسود الراحل قد دافع في العام 2017 عن أسدين هربا من منشأته وقتلا فلاحاً يعمل في حقل مجاور، وقال إنه يمشي مع الأسود يومياً لمدة 3 أو 4 ساعات.

يذكر أن وست ماثيوسون لعب دوراً كبيراً خلال حياته بحماية الأسود من الصيد الجائر الذي جعلها مهددة بالانقراض.

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