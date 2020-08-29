هواتف ايفون 12 – كيف سيبدو معالج A14 القادم؟

هواتف ايفون 12 القادمة سوف تحمل معالج A14 الجديد والذي من المنتظر أن يحمل العديد من التطويرات مقارنة بمعالج A13 الحالي الموجود في سلسلة ايفون 11.

معالج ابل A14 .. السر في تقنية 5 نانومتر

ابل سوف تصنع معالج A14 بالتعاون مع الشركة التايوانية TSMC المتخصصة في صناعة الشرائح الإلكترونية كما هو شائع منذ سنوات.

معالج ابل A14 من ابل سوف يكون أول معالج في سوق الهواتف الذكية يعتمد على تقنية معالجة 5 نانومتر الأكثر تطوراً علماً بأن معالج A13 الحالي يعمل بتقنية 7 نانومتر.

وفقاً لتقارير منشورة مؤخراً، فإن شركة TSMC التايوانية تتوقع أنه مع معالج A14 سوف تكون هناك زيادة بالأداء تصل إلى 15% وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.

كل هذه الأرقام والنسب مقارنة بالإصدار الحالي A13 والذي يعتبر بدوره المعالج الأفضل في سوق الهواتف الذكية متجاوزاً جميع المنافسين.

مع الأخذ في الاعتبار أيضاً التعديلات التي سوف تجريها ابل فإن كل الأرقام والنسب السابق ذكرها قابلة للزيادة، هذا يترجم إلى أداء أسرع على مستوى التطبيقات وكذلك الألعاب. لكن هل يعني عمراً أطول للبطارية؟!

هواتف ايفون 12 جميعها سوف تأتي بشاشة من نوع OLED وهي أقل استهلاكاً للطاقة هي الأخرى وخاصة عند تفعيل الوضع الليلي Dark Mode، لكن إضافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G والاعتماد عليها في بيانات الهاتف سوف يجعل استهلاك الطاقة أكبر.

ابل قد لا تعدل كثيراً في سعات البطارية في هواتف الايفون، لذا قد تكون تحسينات الشاشة والمعالج يظهر أثرها الإيجابي على عمر البطارية عند الاعتماد على شبكات الجيل الرابع 4G بدلاً من الجيل الخامس 5G.

لا يعرف أيضاً إذا كانت الشاشة في هواتف ايفون 12 برو سوف تدعم معدل تحديث 120 هيرتز أم لا حتى الآن. زيادة معدل تحديث الشاشة تعني استهلاكاً أكبر للطاقة.