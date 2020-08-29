لتقليل التكلفة – سامسونج أطلقت نوت 20 ألترا مع نظاميّ تبريد داخلي مختلفين!

عادةً لا يهتم المستخدم كثيرًا لأنظمة التبريد الداخلية المستخدمة في الهواتف الذكية، وفي معظم الأحيان يشتري البعض هاتف جديد دون أن يعلموا ما إذا كان الهاتف يوفّر نظام تبريد داخلي أو لا! لكن سامسونج من ناحيتها تقدّم نظام تبريد ممتاز في هواتفها الرائدة بداية من جالكسي S7! لكن يبدو أن الأمر تغيّر قليلًا مع أنظمة التبريد في نوت 20 ألترا..

أنظمة التبريد في نوت 20 ألترا – نظام تبريد جديد

فريق IFixit الشهير قد قام بتفكيك أكثر من هاتف من هواتف جالكسي نوت 20 ألترا، وما أكتشفه الفريق هو أن سامسونج تستخدم حاليًا نظاميّ تبريد مختلفين في هواتف نوت 20 ألترا، النظام الأول هو نظام التبريد السائل (والمعتمد على غرفة بخار نحاسيّة) والنظام الثاني يعتمد على ألواح من الجرافيت.

حسب مهندّس الأنظمة الحرارية جريك كرامار فالنظامين لا يختلفان كثيرًا من حيث الأداء، إلا أن استخدام سامسونج لنظامين مختلفين في نفس الهاتف وفي قطع مختلفة -غالبًا بشكل عشوائي- قد أثار التساؤلات عن سبب فعلها لذلك.

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حسبما أشارت المصادر المختصّة فسامسونج قد قامت بهذه العملية لهدفين رئيسيين، الهدف الأول هو أن أنظمة الجرافيت أقل تكلفة، وتساهم بشكل مباشر في تقليل التكلفة النهائية للهاتف، في حين أن السبب الثاني هو لتشغيل المهندسين المختصّين في التقنيات الجديدة من ناحية، ومن ناحية أخرى الامتناع عن استخدام نظام واحد فقط في كافة الأجهزة خوفًا من تعرّض سلاسل التصنيع والتوريد لأي مشكلة.

بالنسبة لنا كمستخدمين نهائيين الأمر لا يعني الكثير، لكن بعض المصادر قد أشارت إلى أن التبريد السائل Liquid Cooling والذي كان يُستخدم في البداية هو أفضل من النظام الثاني والمستحدث، وبالنظر لخيارات سامسونج التي يجدها معظمنا مستفزّة على صعيدي معالجات إكسينوس ومستشعرات سامسونج الأقل كفاءة من الخاصة بسوني فهذه أصغر مشاكل المستخدمين حاليًا!