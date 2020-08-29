تعرف على أفضل الكاميرات الرقمية لعام 2020

إذا كُنت تبحث عن أفضل الكاميرات الرقمية فأنت في المكان الصحيح لأننا في هذا المقال سنقدم لك هذا الدليل لأفضل الكاميرات في العالم في الوقت الحالي، وبطبيعة الحال اختيار الكاميرا المُناسبة لا يكون بشكل اعتباطي بل يعتمد على عدة عوامل مختلفة منها الميزانية والخبرة والغرض الذي ستُستخدَم فيه وما إلى ذلك، فمثلاً إذا كُنت تُريد كاميرا للعمل على يوتيوب وتصوير الفيديوهات فبكل تأكيد أنت بحاجة لكاميرا مُمتازة وكذلك إذا كُنت مُصور، إذن حتى لا نُطيل دعنا نبدأ في أفضل الكاميرات الرقمية لهذا العام.

أفضل الكاميرات الرقمية في الوقت الحالي:

1. Fujifilm X-T4

هذه وبدون مُبالغة واحدة من أفضل الكاميرات الرقمية على مُستوى العالم فهي تستخدم مُستشعر APS-C بدقة 26 ميجا بيكسل ، وهو يبلغ تقريباً نصف حجم الإطار الكامل ومن المُميزات الجميلة أن هذه الكاميرا خفيفة الوزن وسهلة الحمل، أما بالحديث عن الجودة فالكاميرا تُعطي أعلى جودة مُمكنة حتى أنه يتم استخدامها في صناعة الأفلام كما انها تُعطي فيديو بدقة 4k كما تتوفر الكاميرا على نظام تثبيت الصورة داخل الجسم (IBIS) المتطور خماسي المحاور من X-T4 ما يصل إلى 6.5 درجة من تثبيت الصورة للتأكد من أن صورك تظل ثابتة حتى عندما تتحرك، وبفضل بطاريتها ذات السعة الأكبر التي يمكنها استيعاب 600 إطاراً لكل شحنة، يبلغ سعر الكاميرا 1,699 دولار.

لشراء الكاميرا من خلال أمازون: هذا الرابط

2. Nikon D780

تُعد هذه الاخيرة هي الكاميرا ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) الأكثر دقة من Nikon والتي جاءت لتحل محل كاميرا D750 الشهيرة، تستخدم هذه الكاميرا مُستشعر مُحدث بدقة 24 ميجا بيكسل وتُعتبر أول كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة تدمج الضبط البؤري التلقائي وهي ميزة موروثة من سلسلة Z غير المزودة بمرآة والتي تمنح الكاميرا أداء سريع الاستجابة في أوضاع العرض المباشر والفيديو، في الحقيقة كل شيء في هذه الكاميرا جيد ويتم استخدامها من طرف كُبرى القنوات والشركات ويبلغ سعرها 2,296 دولار.

لشراء الكاميرا من خلال أمازون: هذا الرابط

3. Canon EOS REBEL

طبعاً كاميرات Canon غنية جداً عن التعريف وتكتسح السوق لسنوات طويلة وتعتمد هذه النسخة على مُستشعر 24.2 ميجا بيكسل والذي يمنحك التصوير الفوتوغرافي بأعلى جودة كما يبدأ تشغيل نظام التركيز البؤري التلقائي عند تصوير المنظر المباشر ومقاطع الفيديو ومن مُميزاتها الجميلة أنها تقوم بتسجيل الفيديو بدقة 4k وهي مُفَضَلة جداً لدى المدونين وأصحاب قنوات اليوتيوب كونها جيدة وفي نفس الوقت سعرها قد يكون مناسب للبعض حيث يبلغ سعرها 649 دولار.

لشراء الكاميرا من خلال أمازون: هذا الرابط

4. Olympus Tough TG-6

حتى يكون المقال مُفيد بالنسبة للجميع فدعنا الآن نتطرق لهذه الكاميرا الأرخص في قائمتنا لأفضل الكاميرات الرقمية والتي يبلغ ثمنها 379 دولار ومع ذلك مُميزاتها جيدة جداً ومُناسبة للجميع، هذه الكاميرا الرائعة مُقاومة للماء حتى عمق 50 قدم ويتم استخدامها عادة في التصوير تحت الماء ويُمكنها تحمل السقوط من المرتفعات العالية فهي باختصار كاميرا المهام الصعبة، يُمكن من خلال الكاميرا تسجيل أفلام بدقة 4k وكذلك تصوير أفلام عالية السرعة وكاملة الوضوح بمعدل 120 إطار في الثانية، تتوفر الكاميرا على عدسة مقاس 25-100 مم والتي تُعطي نطاق تكبير مُناسب للحصول على لقطات مُفصلة.

لشراء الكاميرا من خلال أمازون: هذا الرابط

5. Sony a7 III ILCE7M3/B

تُعتبر شركة سوني من أوائل الشركات المُصنعة لأفضل الكاميرات الرقمية على مُستوى العالم وهذه الكاميرا هي أحدث إصدارات الشركة والتي تأتي بمستشعر كامل الإطار بدقة 24 ميجا بيكسل وفيديو بدقة 4k وميزة تثبيت الصورة أثناء التحرك وكذلك إمكانية التصوير المُتواصل بمعدل 10 إطارات في الثانية ونظام التركيز البؤري التلقائي الهجين من 693 نقطة، وبالنسبة للبطارية فهي قوية بما يكفي لأخذ 710 لقطة في الشحنة الواحدة، يبلغ سعر النسخة الأساسية من هذه الكاميرا بدون أي مُرفقات حوالي 1,998 دولار.

لشراء الكاميرا من خلال أمازون: هذا الرابط