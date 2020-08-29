شاومي تعلن رسميًا إطلاق أول هاتف مع تقنية الكاميرا تحت الشاشة في 2021

بتنا نعلم الآن أن أول هاتف مع تقنية الكاميرا تحت الشاشة Under Display Camera هو هاتف ZTE Axon 20 والقادم خلال عام 2020 الحالي، لكن هذا لا يجعلنا ننسى مساهمات شاومي الضخمة في هذا المجال وحول هذه التقنية وخلال الأيام السابقة أعلنت شاومي عن الجيل الثالث من تقنية الكاميرا تحت الشاشة، وهي الجاهزة للإطلاق في وقت قريب جدًا.

هواتف شاومي ستأتي مع تقنية الكاميرا تحت الشاشة

حسبما أعلنت الشركة، الجيل الثالث من تقنية الكاميرا تحت الشاشة أصبح منتهيًا الآن وجاهز للاستخدام بشكل فعلي! والسباق حول هذه التقنية وكما نعلم كان ولازال لغرض واحد فقط وهو تقديم تجربة استخدام للشاشة بالكامل دون أي نوتش، حواف علوية أو ثقوب بداخلها.

تقنية الكاميرا تحت الشاشة -وكما يظهر من اسمها- ستعمل من خلال وضع الكاميرا (أو الكاميرات) مباشرةً أسفل الجزء العلوي من الشاشة، والتقنية الجديدة التي طورّتها شاومي والتي تمثّل الجيل الثالث من هذا النوع من التقنيات ستعتمد على ترتيب البيكسلات بشكل معيّن وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الوصول لنفس دقة الشاشة، سطوعها، ألوانها وخصائصها في المنطقة التي تعلو الكاميرا المدفونة.

نتيجة هذا التطوير ببساطة ستكون عبارة عن إمكانية تشغيل الكاميرا بكامل قوتها من ناحية، وعدم التأثير على دقة وجودة الشاشة في منطقة الكاميرا من ناحية أخرى.

حسبما أعلنت شاومي وحسبما شوّق أحد مديريها لاحقًا على تويتر فأول هاتف مع هذه التقنية سيهلّ علينا في عام 2021، وغالبًا ما سيحدث هذا في الأشهر الأولى من العام المقبل لكي تحجز لشاومي مكانًا لها قبل ازدحام المنافسة في هذا الصدد.

فيما يلي نشارككم الفيديو الدعائي الذي شاركته شاومي على شبكات التواصل الاجتماعي عالميًا وليس في الصين فقط:

ما رأيك إذن؟ وهل قد تفكّر في شراء هاتف مع كاميرا داخل الشاشة أو أسفلها أم ستنتظر حتى تنضج هذه التقنية وتكون اعتمادية بنسبة 100%؟ لا يمكننا أن نتجاهل المشاكل التي تمرّ بها الأجيال الأولى من التقنيات الجديدة وهو ما شهدناه بوضوح مع الهواتف القابلة للطي بأشكالها المختلفة.