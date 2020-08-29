في تطور مثير – ابل تحذف حساب شركة Epic Games المطورة للعبة فورنايت!

فصل جديد من فصول الصراع بين ابل و شركة Epic Games المطورة للعبة فورنايت، قامت الأولى بحذف حساب الثانية من متجر الآب ستور ومعه كافة الألعاب والتطبيقات الخاصة بها.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد هددت سابقاً بحذف حساب الشركة بالكامل من متجر الآب ستور بعد إزالة لعبة فورت نايت إثر مخالفتها قواعد المتجر في الدفع والشراء.

الآن تم تنفيذ التهديد بحذف حساب المطورين الخاص بالشركة ومعه ذهبت باقي تطبيقاتها وألعابها مثل Infinity Blade Stickers و Battle Breaker.

لاعبو فورت نايت علي الايفون والايباد سوف يستمرون باللعب دون مشاكل لكن لن يكون بمقدروهم الحصول على التحديثات الجديدة في اللعبة، كما لن يستطيعوا تحميلها على أي أجهزة جديدة.

أيضاً لن يكون بمقدر اللاعبين في فورت نايت عمل أي عمليات شراء داخل اللعبة. ابل كانت قد أمهلت Epic Games مهلة 14 يوماً للتراجع، لكن الأخيرة لم تفعل.

الصراع كله يتمحور حول التزام كافة الشركات والمطورين باعتماد طريقة الدفع من خلال ابل كوسيلة الدفع الأساسية والوحيدة مما يتيح لأبل اقتطاع العمولة الخاصة بها والتي تمثل 30%.

شركة Epic Games خالفت هذا الشرط بوضع خيار إضافي للدفع المباشر من خلالها وبهذا يحرم ابل من العمولة الخاصة بها.

في حركة أخرى أقرب للمكايدة، قامت ابل بوضع لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile المنافسة ضمن الألعاب المميزة في الصفحة الرئيسية لمتجر الاب ستور.

حالياً تدور معارك قضائية بين كلتا الشركتين يبدو أنها لن تنتهي قريباً. حذف حساب المطورين لشركة Epic Games سوف يؤثر أيضاً بالسلب على ألعاب أخرى لأن الشركة تملك حزمة تطوير الألعاب Unreal Engine الذي تعتمد عليه ألعاب أخرى.