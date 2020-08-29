منوعات

آخر “صرعات كورونا”.. قناع لتنقية الهواء

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن قناع لتنقية الهواء يعمل بالبطارية أطلقت عليه اسم PuriCare.

يحتوي القناع على اثنين من الفلاتر القابلة للاستبدال، مراوح تعمل بالبطارية تساعد المستخدمين على التنفس.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية قناعها الجديد بمستشعرات قادرة على ضبط سرعات المراوح، بفضل اكتشافها الوقت الذي يتنفس فيه الشخص.

يحتوي القناع على بطارية بسعة 820 ميلي أمبير تعمل لمدة 8 ساعات في وضع تخفيض الطاقة، ولساعتين في وضع الطاقة العالية.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية قدرة قناعها الجديد على سد النقص الموجود في الأقنعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت إنها تبرعت بحوالي 2000 قناع لمستشفى جامعي في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

يذكر أن LG لم تكشف عن موعد طرح القناع الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك