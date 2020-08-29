آخر “صرعات كورونا”.. قناع لتنقية الهواء

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن قناع لتنقية الهواء يعمل بالبطارية أطلقت عليه اسم PuriCare.

يحتوي القناع على اثنين من الفلاتر القابلة للاستبدال، مراوح تعمل بالبطارية تساعد المستخدمين على التنفس.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية قناعها الجديد بمستشعرات قادرة على ضبط سرعات المراوح، بفضل اكتشافها الوقت الذي يتنفس فيه الشخص.

يحتوي القناع على بطارية بسعة 820 ميلي أمبير تعمل لمدة 8 ساعات في وضع تخفيض الطاقة، ولساعتين في وضع الطاقة العالية.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية قدرة قناعها الجديد على سد النقص الموجود في الأقنعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت إنها تبرعت بحوالي 2000 قناع لمستشفى جامعي في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

يذكر أن LG لم تكشف عن موعد طرح القناع الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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