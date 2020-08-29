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طفل ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يوثق لحظة سقوط طفل سوري يعيش في تركيا من الطابق الثالث على شاب تركي جالس في الشارع.

حيث تفاجأ الشاب إسماعيل المز بسقوط الطفل عبد القادر عليه، مما أدى لوقوعه على الأرض أيضاً.

ولم يتعرض الطفل لأي إصابة بسبب سقوطه على إسماعيل، في حين تعرض الشاب لإصابة بسيطة في يده.

وهرعت والدة الطفل إلى الشارع واستعادت ابنها واطمأنت على صحته، وقالت إن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات غافلها أثناء لعبه في منزل عمه وسقط من الشرفة إلى الشارع، وشكرت الشاب وأصدقائه على إنقاذهم حياة ابنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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