طفل ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يوثق لحظة سقوط طفل سوري يعيش في تركيا من الطابق الثالث على شاب تركي جالس في الشارع.

حيث تفاجأ الشاب إسماعيل المز بسقوط الطفل عبد القادر عليه، مما أدى لوقوعه على الأرض أيضاً.

ولم يتعرض الطفل لأي إصابة بسبب سقوطه على إسماعيل، في حين تعرض الشاب لإصابة بسيطة في يده.

وهرعت والدة الطفل إلى الشارع واستعادت ابنها واطمأنت على صحته، وقالت إن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات غافلها أثناء لعبه في منزل عمه وسقط من الشرفة إلى الشارع، وشكرت الشاب وأصدقائه على إنقاذهم حياة ابنها.

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